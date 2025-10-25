El recital de Tini Stoessel del viernes fue suspendido por alerta meteorológica, y luego del fuerte temporal que azotó a Buenos Aires, este sábado Rodrigo De Paul fue un invitado de lujo en el show de Futttura.

Ubicado en el vip de Tecnópolis, el crack de la Selección Argentina saludó a los fanáticos de Martina Stoessel que lo identificaron.

Allí estaba Majo Vitale, periodista de Ciudad, quien logró captar las sonrisa del Motorcito con un video exclusivo.

El detalle es que De Paul vistió un buzo negro con la foto de Tini, parte del merchandising de Futttura.

Rodrigo De Paul en el recital de Tini Stoessel en Tecnópolis.

La felicidad de Tini Stoessel por su recital

Feliz por la mejoría climática, ya que hasta las 14 estaba pendiente del reporte meteorológico, a esa hora Tini posteó una foto suya de niña que decía “¡es hoy!“.

El posteo de Tini Stoessel. (Foto: @tinistoessel) Por: Fernando Gatti