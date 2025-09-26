El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es uno de los temas más comentados del año. Pero mientras los detalles de la fiesta se afinan, en Intrusos contaron la verdadera razón detrás del paso que darán y el lugar que eligieron para comenzar esta nueva etapa juntos.

Según revelaron en el ciclo de América, la pareja se instalará en Miami, una ciudad que se convirtió en el centro estratégico tanto para la vida laboral de la cantante como para la carrera del futbolista. “La decisión de De Paul de terminar jugando en Miami fue por ella. No por Messi, ni por estar cerca de Messi, sino porque era el mejor lugar para Tini”, aseguraron.

El dato que sorprendió fue el motivo legal detrás de la boda: “Más allá del amor, ella necesita este casamiento para poder trabajar tranquila en Miami y moverse con libertad”, cerraron.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CASAMIENTO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejó de ser un rumor y se convirtió en un hecho. Según revelaron en Intrusos, la pareja ya tiene fecha y lugar confirmados para la gran boda: será en un imponente campo de Exaltación de la Cruz, el mismo espacio donde se casaron varias celebridades como Cande Tinelli y Stefi Roitman.

Paula Varela contó que, aunque la noticia parecía difícil de creer, recibió la confirmación de allegados: “Me confirman que se casarían, tengo la fecha, y ya están empezando a buscar proveedores. Es este año, aunque ellos lo van a blanquear más cerca para evitar filtraciones”, expresó.

El dato no menor es que la elección del casamiento tiene que ver con un cambio de vida: “La decisión de casarse es porque se van a vivir a Miami. Ella necesita tener este casamiento, más allá del amor, para poder trabajar tranquila allá y moverse con libertad”, aseguraron en el programa.

Entre los preparativos, la pareja está enfocada en conseguir un fotógrafo y filmmaker joven y con onda, que pueda captar las imágenes más frescas y naturales de la fiesta. Además, deberán ocuparse de todos los detalles de catering y organización, ya que el lugar solo brinda el espacio.