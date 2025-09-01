En DDM, Mariana Fabbiani y su equipo debatían sobre la supuesta reconciliación entre Shakira y Antonito De la Rúa tras 15 años separados, y el tema derivó en la promocionada boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que fue negada por el abogado Mauricio D´Alessandro.

“Si vuelven, ella se va a tener que cuidarse. ¡Firmá todo, Shakira!”, le aconsejó Guido Zaffora, en referencia a la importante cifra que se llevó el hijo del ex presidente Fernando De la Rúa tras la separación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: web)

“Hablando de eso, ¿saben cuántos contratos prenupciales se hacen en Argentina?”, preguntó Mauricio D´Alessandro. “¿No saben? El 33 por ciento de los tipos que caen en la cárcel del matrimonio firman”, señaló, ante las protestas de Mariana Fabbiani y Martín Candalaft.

Leé más:

Tini Stoessel reveló que quiere tener un hijo con Rodrigo De Paul: qué país eligió para criarlo

MAURICIO D´ALESSANDRO AFIRMÓ QUE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL NO SE CASAN

“¿Si se llegan a casar Tini y De Paul, no les recomendarías que firmen prenupcial?”, insistió Zaffora. “No hay prenupcial. No se van a casar. Bombazo para DDM”, afirmó el abogado, ante el estupor de los presentes.

“¿Cómo que no se van a casar?”, preguntaron casi todos al mismo tiempo. “¡No me hagan hablar más!”, lanzó el abogado, haciéndose el misterioso, y aseguró: “No va a haber firma”.

Fotos: Instagram @tinistoessel & @rodridepaul

Si bien no quería hablar, Mauricio entró en el terreno de la indiscreción más adelante. “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”, dijo, a lo que Fabbiani completó con un “Hay una celebración del amor”.

Leé más:

Exclusivo Mshow: Tini Stoessel vuelve a Disney+ con “Quebranto”, un drama íntimo y revelador

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.