La confirmación del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya genera expectativa, y quien lo hizo público fue nada menos que Oriana Sabatini, íntima amiga de la pareja.

La cantante, que atraviesa un gran momento personal junto a Paulo Dybala, adelantó además qué obsequio le harán a los novios en un día tan especial.

En diálogo con LAM, Oriana Sabatini confesó: “A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento. Algo para que te tengan presente”.

Foto: Instagram

Oriana Sabatini confirmó sin querer el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

“Se reconciliaron dos amigos de ustedes, Tini y De Paul”, le comentó la notera de Ángel de Brito.

La artista, casada con Paulo Dybala, contestó enfática: “¡Sí! Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”.

Consultada por la boda de la cantante y el futbolista del Inter de Miami, Oriana contó: “Cada vez que me invitan a un casamiento, yo estoy feliz de la vida. Amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”.