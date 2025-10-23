Tini Stoessel vivió un momento de profunda tristeza a pocas horas de lo que sería el primer show de Futttura, su nueva era musical que iba a presentarse este jueves 24 de octubre en Tecnópolis. La producción informó oficialmente que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, el espectáculo se reprograma para el lunes 27 de octubre, en el mismo lugar y horario.

La artista, que lleva casi un año preparando este regreso a los escenarios, compartió un sentido mensaje en sus redes. “Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, posteó en Instagram Stories.

Visiblemente conmovida, Tini también publicó un video donde no pudo contener las lágrimas: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, expresó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

La cantante cerró su mensaje asegurando que estas decisiones “la exceden completamente”, pero que entiende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.

TINI STOESSEL SE SINCERÓ SOBRE LAS MENTIRAS QUE LA DAÑARON EMOCIONALMENTE

En medio de la felicidad por volver a la actuación después de 10 años con Quebranto, Tini Stoessel mostró su costado más vulnerable y reconoció lo difícil que fue atravesar tantas noticias falsas en los últimos años.

“Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, comenzó diciendo la cantante en una nota que dio a América Noticias.

Asimismo, la artista confesó que esa dinámica le dejó marcas emocionales: “Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, remarcó. Y cerró, a corazón abierto: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.