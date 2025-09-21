La canción de Lali Espósito y Tini Stoessel es uno de los deseos más grandes de los fans de ambas cantantes. Durante años, una famosa foto de ambas en un estudio desató especulaciones, pero la realidad fue muy distinta, y ahora se supo qué pasó realmente.
En una entrevista con Billboard, Lali contó qué pasó realmente y dio detalles inéditos: “Voy a confesarles qué pasó ese día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio”. “Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más”, agregó.
“Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo y se vino. Una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”, explicó la cantante.
LALI ESPÓSITO REVELÓ POR QUÉ AÚN NO HIZO UNA COLABORACIÓN CON TINI STOESSEL
De esta manera, Lali desmintió que aquel encuentro haya sido el inicio de un tema conjunto, como muchos pensaban. Sin embargo, no cerró la puerta a una futura colaboración con Tini, algo que todavía mantiene en vilo a sus fanáticos.
Consultada sobre si ese proyecto podría concretarse pronto, Lali fue sincera. “No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada”, dijo, y reveló que ya hubo intentos anteriores.
“Yo en su momento le había mandado, creo que era N5 y ella tampoco, en ese momento, lo sintió y somos muy sinceras con ‘Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame’. Y, así, sucesivamente. Y el tiempo va pasando...”, analizó.
