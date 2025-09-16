Lali Espósito sorprendió a sus fans con un anuncio que generó enorme expectativa en la industria musical. La cantante y actriz lanzará su primera película documental en Netflix, titulada LALI: La que le gana al tiempo, que mostrará su regreso a los escenarios tras tres años de ausencia y repasará los momentos más importantes de su carrera.

El anuncio se realizó el 6 de septiembre, en la previa de su tercer show en el Estadio Vélez Sarsfield, donde el público recibió la noticia con euforia. La confirmación oficial llegó este 15 de septiembre a través de una publicación conjunta en Instagram entre la artista y la plataforma, que rápidamente superó los 100 mil likes en menos de una hora.

Lali Espósito (Foto: Instagram @lali)

La campaña incluyó un guiño especial a sus seguidores. En el icónico cartel de Netflix ubicado en Av. del Libertador y Av. Sarmiento se leyó la frase “Netflix loves she”, en referencia a la recordada declaración de Lali en 2018 durante la promoción de Acusada en el Festival de Venecia, que años después se volvió meme y marca registrada de la cantante.

LALI ESPÓSITO ANUNCIÓ EL DOCUMENTAL SOBRE SU CARRERA: LALI, LA QUE LE GANA AL TIEMPO

El documental fue dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática. Con entrevistas exclusivas, material de archivo personal y acceso a su proceso creativo, la película retrata tanto los desafíos personales como los logros profesionales de Lali en este camino de reinvención.

Uno de los ejes principales será el registro de los cinco históricos shows en Vélez Sarsfield durante un mismo año, un hito sin precedentes para una artista argentina que reunió a más de 200.000 personas. También habrá imágenes inéditas de su infancia, incluyendo su paso por el patinaje artístico.

Video: Instagram @lali

Con una duración de una hora y cuarto, LALI: La que le gana al tiempo mostrará un retrato íntimo y colectivo de una de las voces más influyentes de la música latina, en un momento clave de su carrera y de la industria musical.

