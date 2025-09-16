La grieta entre Lali Espósito y Javier Milei sumó un nuevo capítulo. Horas después de la cadena nacional de Milei, en la que el mandatario habló sobre la economía argentina, su derrota electoral y los planes de cara a las elecciones de octubre, la cantante publicó en sus redes un fragmento de su reciente tema “Payaso”.

En la historia de Spotify compartida, se leen frases como “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

El posteo de Lali Espósito fue interpretado por sus seguidores como una respuesta directa a Javier Milei, a quien ya había criticado públicamente en otras oportunidades.

“Payaso”: la canción de Lali Espósito que usó para apuntar contra Javier Milei. Crédito: Instagram

EL ENFRENTAMIENTO DE LALI Y JAVIER MILEI

Cabe recordar que Lali Espósito mantiene un enfrentamiento con Javier Milei desde el inicio de su mandato, cuando el Presidente la cuestionó por sus declaraciones sobre política y cultura.