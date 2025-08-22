En medio de la felicidad por volver a la actuación después de 10 años con Quebranto, Tini Stoessel mostró su costado más vulnerable y reconoció lo difícil que fue atravesar tantas noticias falsas en los últimos años.

“Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, comenzó diciendo la cantante en una nota que dio a América Noticias.

Asimismo, la artista confesó que esa dinámica le dejó marcas emocionales: “Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, remarcó. Y cerró, a corazón abierto: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.

Tini Stoessel. Foto: Captura (América)

CRECEN LOS RUMORES DE COMPROMISO ENTRE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL: LAS FOTOS QUE DESPERTARON SOSPECHAS

Si bien se viene rumoreando desde hace bastante tiempo que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le dieron una nueva oportunidad al amor, los jóvenes no se han mostrado juntos en las redes.

Sin embargo, recientemente, la cantante dio que hablar al recurrir a las redes y compartir sugestivas fotos que despertaron los rumores de compromiso con el futbolista.

En las imágenes se ve a Tini posando en una mesa y un enorme ramo de rosas rojas en una romántica preparación en la arena, con una mesa en el centro y varias velas alrededor haciendo la forma de un corazón.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Pese a que en ninguna de las publicaciones se ve al futbolista, muchos usuarios no tardaron en especular con la posibilidad de que Tini y De Paul estarían muy cerca del dar el “sí”.

¿Habrá que preparar el arroz?

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Foto: Instagram (@tinistoessel)