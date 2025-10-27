La polémica explotó en el mundo del espectáculo después de que Laura Ubfal asegurara que los bailarines de Tini Stoessel estarían molestos porque, supuestamente, cobrarían menos que los de Lali Espósito. La respuesta no tardó en llegar: Damasia Ochoa, reconocida coreógrafa y bailarina, salió a desmentirla con todo y la acusó de hablar sin información.

“Mentira, no hay ningún bailarín de Tini que haya bailado con Lali. Mentira porque no cobran 200 mil pesos. Si vamos a hablar, hablemos con datos. Hay que ser mala leche. Es una piba que le da trabajo a un montón de gente”, disparó Ochoa en sus redes sociales, visiblemente molesta por los rumores.

Tini Stoessel y Lali Espósito (Fotos: captura América y Instagram)

La tensión subió todavía más cuando Damasia, en el stream Ya Fue Todo, reveló que su enfrentamiento con Ubfal viene de antes: “Siempre me tiró para abajo. Yanina me decía que me odiaba. Lo que no me gusta de Laura es la intención con la que hace las cosas”.

Leé más:

CUÁNTO COBRAN REALMENTE LOS BAILARINES DE TINI STOESSEL

Lejos de quedarse callada, Laura Ubfal recogió el guante en el programa Bondi y se defendió: “No es de mala leche, es información. Yo no dije que eran los mismos bailarines. Obviamente que Tini le da laburo a mucha gente y es genial, lo que no quiere decir que uno tenga que pagarle cualquier cosa a la gente”.

En medio del escándalo, Yanina Latorre sumó datos desde el entorno de la cantante en el programa Sálvese Quien Pueda: “Cobran por todo el proceso 8 millones de pesos, que incluye dos meses de ensayo más los ocho shows. Tienen incluido el catering, snacks y almuerzo para todos”.

Fotos: Instagram

Además, Latorre aclaró: “Los bailarines firmaron un contrato donde se les mencionaba las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”.

Los artistas forman parte de más de la mitad del show, que dura tres horas y en el que Tini Stoessel interpreta 46 canciones. Por ahora, el cruce entre Ochoa y Ubfal promete seguir dando que hablar en el ambiente artístico.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.