El 25 de octubre, Tini Stoessel le dio vida a Futttura con un mega show en Tecnópolis, y su novio, Rodrigo de Paul, no se lo quiso perder.

El futbolista viajó desde Miami a la Argentina para acompañar a la artista en la primera presentación del espectáculo y, tras verla brillar en el escenario, le declaró su amor en Instagram.

La cantante deslumbró ante un campo repleto con un show moderno, tecnológico y disruptivo, que no dejó ningún detalle librado al azar. Durante tres horas, Tini desplegó todo su talento y ofreció a sus fanáticos una experiencia única que recorrió las distintas etapas de su carrera musical.

El primer mensaje público de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel tras la reconciliación:

“Te amo”, le escribió Rodrigo a Tini junto a los emojis de un corazón y un fueguito, en el posteo que la cantante compartió sobre el explosivo debut de Futttura.

El mensaje del futbolista fue el primero tras la reconciliación a comienzos de año. Los likes entre la pareja habían regresado tímidamente en septiembre.

Receptiva al comentario de Rodrigo, Tini le respondió con ternura: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura (Imágenes del Instagram @tinistoessel)

