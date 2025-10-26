Contra el mal tiempo y luego de las intensas lluvias que inundaron gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de octubre Tini Stoessel dio inicio a Futttura en Tecnópolis.

La cantante se presentó a campo lleno con un mega festival moderno, tecnológico y disruptivo, al que no le faltó nada.

Tini no solo desplegó su talento durante tres horas en escena, sino que también se tomó unos minutos para responder a las críticas por su llanto en redes sociales, cuando comunicó que la fecha del 24 de octubre sería pospuesta para el 27 debido al temporal.

La artista, antes de cantar Buenos Aires, hizo su descargo sin mencionar a nadie en especial. Sin embargo, sus fans no tardaron en insultar a Yanina Latorre, una de las personas que cuestionó el llanto de Tini.

Ángel de Brito y Mario Pergolini fueron aún más duros con Stoessel, pero los seguidores dirigieron sus críticas principalmente hacia la conductora de SQP.

Video exclusivo: La contundente respuesta de Tini Stoessel tras las críticas por su llanto en el show de Futttura

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE TINI STOESSEL TRAS LAS CRÍTICAS POR SU LLANTO

Ciudad Magazine estuvo en el primer show de Futttura y te muestra en exclusivo el descargo de Tini en pleno show.

“Me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Yo, un año atrás, jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego”, dijo la cantante.

“Me parece triste criticar las emociones. Digamos, llorar o ponerse mal, triste. A mí no me afectó lo que dijeron, pero quizás a ustedes en algún otro ámbito les pase. De repente reaccionan de una manera y les dicen: ‘Fuiste demasiado exagerado’”, continuó, mientras el público disparaba contra Yanina Latorre.

Con contundencia, Tini les dio un consejo a sus fans: “Pero déjense ser. Sean, porque si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente, y llega un momento en el que decís: ‘¿En qué me convertí? ¿Quién soy? Si yo quería llorar, ¿por qué no lloré? Si yo me quería mostrar vulnerable, ¿por qué no me mostré?’”.

“Ustedes hicieron un esfuerzo, compraron una entrada, vinieron de lejos, están acá, esperaron. Los amo y gracias”, cerró Tini y el público la ovacionó.

Qué había dicho Yanina Latorre sobre el llanto de Tini Stoessel:

“A mí me pareció un montón el llanto. No es la primera vez que le pasa, por eso tiene un rejunte de tristeza por tener que suspender. Ella labura al aire libre por la cantidad de gente que convoca”, dijo Yanina al ver el video de Tini tras posponer el show.

Y agregó en SQP: “Entiendo que a ella la deprime las chiquitas que vienen del interior y no se pueden quedar en Buenos Aires. Es peligroso. Ojalá salga todo bien. Yo sé que hay mucha gente que gasta mucha guita para ver a estos artistas”.