El video de Tini Stoessel llorando en su cuenta de Instagram después de suspender un show por mal clima generó un verdadero revuelo. Pero fue Ángel de Brito quien encendió todas las alarmas con un mensaje directo y sin filtros sobre la situación de la artista.

En su programa de streaming en Bondi, el conductor no dudó en expresar su preocupación: “Yo sé que nadie quiere criticar a Tini Stoessel, y no la voy a criticar por ‘nepo’, pero el video que subió llorando por la suspensión del recital, por favor que alguien la cuide a Tini Stoessel, alguien que la agarre a esa chica y la cuide y la rescate de lo que esté viviendo”.

El anuncio de la reprogramación del show de Tini Stoessel. Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel) Por: Fabiana Lopez

El mensaje de alerta de Ángel de Brito sobre Tini Stoessel

De Brito fue más allá y cuestionó la reacción de la cantante: “Una artista de la talla, de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron sus fans. Por lluvia, lo más habitual. Primero, te grabás y llorás… borralo”.

Tini Stoessel en la presentación de Rodrigo De Paul en el Inter Miami. Foto: Sam Navarro-Imagn Images Por: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El conductor también hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó la artista en el último tiempo: “Casi se le muere el padre, le pasaron cosas más graves, estuvo internada ella con problemas de depresión, o sea algo le está pasando fuera de la lluvia o el show, que alguien la rescate de todo eso, por favor”.

¿Qué le pasa a Tini Stoessel?

La reacción de Tini en redes sociales no pasó desapercibida y generó preocupación. De Brito remarcó: “No lloró por los fans, chicos, qué va a llorar por los fans. Casi que me preocupa te digo, me parece que está border. Border. Sé que nadie lo quiere decir, pero yo lo digo. Es lluvia nada más”.

María Becerra y Tini. Foto: prensa

La cantante ya había contado hace unos meses en una entrevista con Telenoche que seguía en tratamiento y que atravesó momentos muy duros a nivel personal. Ahora, el pedido de Ángel de Brito para que la cuiden y la acompañen vuelve a poner el foco en la salud emocional de una de las artistas más populares del país.