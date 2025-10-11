Lali Espósito cumplió años y, como era de esperarse, recibió cientos de saludos y muestras de cariño. Pero hubo uno que se robó todas las miradas: el de su pareja, Pedro Rosemblat. El streamer compartió un video romántico en sus redes sociales y le dedicó unas palabras que conmovieron a todos.

En el clip, se los puede ver juntos en una playa, compartiendo momentos de complicidad y risas. El periodista eligió acompañar las imágenes con una frase cargada de amor: “Te amo”. El gesto no tardó en viralizarse y los fanáticos de la pareja celebraron la demostración de amor.

“En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños Mariana”, expresó Pedro junto a una postal que tiene a la cantante como protagonista.

QUÉ DIJO PEDRO ROSEMBLAT SOBRE LOS DICHOS DE LALI ESPÓSITO SOBRE EL CASAMIENTO

A casi dos años de comenzar a escribir su historia de amor con Lali Espósito, Pedro Rosemblat le respondió a su novia, quien sin rodeos dio que “ni en pedo” se casa. En una nota con Desayuno Americano, el periodista dijo: “Nunca estuvo en los planes”.

“¿Pero lo ves como algo lejano o como algo que puede llegar a pasar?" , repreguntó el movilero y él contestó: “Las dos cosas. Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida”.

