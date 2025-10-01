Lali Espósito reveló cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat durante su viaje por España, en su explosivo paso por La Revuelta, espacio conducido por David Broncano.

En medio de su paso por el Festival de San Sebastián, la cantante se hizo un hueco para ir a la televisión española y sorprendió al hablar sin filtros sobre su intimidad con su pareja.

“¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”, le preguntó Broncano.

Fiel a su estilo, Lali respondió con una sonrisa pícara y a fondo: “Muchísimas, porque mi novio está acá”.

Acto seguido, la artista le habló a su novio que estaba a pocos metros: “‘Hola, mi amor’. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”.

El camarógrafo no dudó en enfocar a Rosemblat, que se encontraba entre el público y el conductor le habló. “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacadle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”, comentó Broncano.

Entre risas, la cantante agregó: “Pobre, hombre. Perdón, mi amor”.

A lo que Rosemblat contestó, con cierto pudor: “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”.

Lali contó cuántas veces tuvo intimidad con Pedro Rosemblat (Imágenes de La Revuelta, programa de España)

LALI HABLÓ EN TV DE SU INTIMIDAD CON PEDRO ROSEMBLAT Y SORPRENDIÓ A TODOS

Sin embargo, la charla subió un nivel cuando el conductor insistió: “Teniendo en cuenta los detalles de tu agenda en España…”.

Lali confesó sus intimidades sin rodeos y sorprendió a todos: “Yo estuve diez días en el festival de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó”.

La sinceridad de la artista desató carcajadas en el estudio. “Yo soy una tipa sincera”, remató entre aplausos.

Mientras tanto, Broncano bromeaba al ver la cara de Rosemblat: “Pedro, le estoy viendo que a cada frase cruda se está echando la mano a la cara”.

Para cerrar, Lali se despidió a pura energía y complicidad con el público español: “¡Viva el amor!”.

