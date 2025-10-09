A pocos días de la gran final de La Voz Argentina, las redes sociales comienzan a reflejar las preferencias del público y las encuestas entre fanáticos marcan una tendencia clara sobre quiénes podrían consagrarse en el certamen de Telefe.

Según una votación realizada por la cuenta de Instagram Mundo de Famosos, dentro del Team Lali Espósito, el favorito del público es Alan Lez, quien acumula cerca de 1.900 votos, superando a Jaime Muñoz, que reúne alrededor de 1.100.

En el caso del Team Luck Ra, la diferencia es aún más marcada: Nicolás Behringer se impone con 2.500 votos, mientras que Nathalie Aponte alcanza los 700. Estas cifras reflejan el fuerte apoyo que ambos participantes han cosechado en redes sociales, aunque la verdadera definición se dará en vivo, con el voto del público durante la gala final.

La Voz Argentina: las encuestas. Crédito: Instagram

La competencia, conducida por Nico Occhiato, atraviesa su etapa decisiva, donde ya no hay margen para rescates ni segundas oportunidades. Los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti solo pueden votar, dejando en manos de los espectadores la decisión final.

LOS SEMIFINALISTAS CONFIRMADOS HASTA EL MOMENTO

Team Lali: Alan Lez y Jaime Muñoz

Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte

Tras una intensa ronda de eliminaciones, solo ocho artistas lograron asegurar su lugar en la semifinal de La Voz Argentina. Cada presentación se vuelve decisiva y la emoción crece a medida que el público se prepara para elegir a la nueva gran voz del país.