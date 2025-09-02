Abril Robledo, exparticipante de La Voz Argentina y exintegrante del team Miranda!, sorprendió a sus seguidores con un fuerte descargo en redes sociales después de quedar eliminada del certamen.

La joven de Merlo replicó mensajes de apoyo del público y acompañó esas publicaciones con un comunicado en el que expresó su malestar por cómo se manejó la producción.

“Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso y no pasó desapercibido”, escribió.

Se despidió de La Voz Argentina y disparó contra la producción. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE LA PARTICIPANTE DE LA VOZ

En su mensaje, la cantante dejó en claro que se fue “tranquila” porque, según sus palabras, “los resultados no lo son todo y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina”.

Robledo también puso en duda la transparencia del proceso: “No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”.

Para cerrar, la excompetidora de La Voz Argentina aseguró que lo vivido es apenas el comienzo de su camino artístico: “Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular. Eso me da fuerza y me demuestra que recién empieza esta etapa”.