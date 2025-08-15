Alex Sergi, el talentoso cantante de Miranda! y jurado de La Voz, se convirtió en noticia por su vida amorosa tras conocerse que se separó de su pareja, Cintia Bustamante, tras 10 años de amor.

Según revelaron en LAM, Sergi y Cintia, la DJ cordobesa con la que había iniciado un vínculo muy querido entre amigos, decidieron terminar su relación tras un tiempo juntos: “Es un romance que siempre tuvo bajo perfil, muy querido por quienes los conocen. Él incluso le escribió canciones a ella”, detallaron desde el ciclo de América, destacando que la pareja había logrado mantener su vínculo alejado del escándalo.

Cintia es una DJ conocida artísticamente como La Cintia. Se conocieron cuando ella se acercó a él después de un recital de Miranda! en Córdoba, según Paparazzi.

Foto: Captura (América)

Ella es originaria de un pueblo de Córdoba y ha trabajado en bandas de cumbia y en la escena del tech house, según La Voz del Interior. Por su parte, Sergi había mencionado que habían consolidado una familia junto a su gato.

EN LAM TAMBIÉN CONFIRMARON LA SEPARACIÓN DE MICA TINELLI Y LICHA LÓPEZ

En pleno vivo de LAM, un comentario derivó en una verdadera bomba mediática: Mica Tinelli y Lisandro “Licha” López estarían separados. Según contó Pepe Ochoa, la pareja habría atravesado una crisis que finalmente derivó en la ruptura, y el dato más fuerte es que la decisión la habría tomado el futbolista.

“Él la dejó porque se enamoró”, lanzó el panelista, generando sorpresa entre sus compañeras. La noticia no solo impactó por el largo tiempo que llevaban juntos —más de seis años— sino porque, hasta hace poco, ambos habían desmentido cualquier rumor de distancia.

En el programa recordaron que ya en el reality de los Tinelli se había mostrado un momento tenso en el que Mica hablaba de las dificultades de la relación a distancia, algo que habría sido determinante en el desgaste.

Mica Tinelli y Licha López. Foto: Instagram (@micatinelli)

Aunque no se dieron detalles oficiales, en el programa de América aseguraron que el vínculo se terminó y que el actual defensor de Belgrano de Córdoba ya estaría enfocado en una nueva etapa personal.