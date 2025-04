A poco de que se conociera que Mica Tinelli y Lisando “Licha” López le habrían puesto punto final a sus 6 años de relación, la joven rompió el silencio y habló de su estado sentimental.

Así lo dio a conocer Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live: “Ustedes saben que se viene hablando bastante de una supuesta separación de Mica Tinelli y Licha López. En estos días que estuve sin programa y hablé con la hija de Marcelo Tinelli de esta situación”, comenzó diciendo el conductor.

“Primero quiero decir que no hay separación como se habló durante semanas y ahora te voy a leer lo que me habilitó para contar la empresaria. Reconoce que si hubo una crisis pero que nunca hubo ruptura. Te voy a contar lo que me dice Mica”, agregó.

Foto: Instagram (@micatinelli)

“‘Hola, Juan ¿cómo estás? Venimos de una especie de crisis, sí; pero nada anormal. Es lo que pasa en cualquier pareja supongo. Igualmente, no nos separamos como han dicho en varios lados”, leyó Juan sobre la primera parte de su conversación con la joven. Y cerró: “‘No pasó nada grave. Creo que fue medio evidente pero bueno, nada grave más que los trabajos y la distancia de cada uno‘”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MICA TINELLI Y LICHA LÓPEZ?

Luego de seis intensos años de romance, finalmente, Micaela Tinelli y Lisandro “Licha” López se habrían separado tras una crisis de pareja.

La hija de Marcelo Tinelli, que una y otra vez negaba la ruptura cuando muchos afirmaban que ya no estaban juntos, confirmó este delicado momento mediante una llamativa storie de Instagram.

“Me están diciendo que se están tomando un tiempo para replantearse el vínculo porque tienen que tomar una decisión y nadie quiere ceder en su profesión”, había revelado Pepe Ochoa en LAM, días atrás.