Yanina Latorre reemplazó a Ángel de Brito en la conducción de LAM, y como para demostrar que no le tiene miedo a nada, habló abiertamente sobre la supuesta crisis de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, que ellos niegan con palabras, pero confirman con los hechos.

Este miércoles, el conductor retomó control de su programa y una de sus primeras medidas fue echarle en cara a su mano derecha la especial atención que puso en el gerente de contenidos del canal y su novia, hablando de la modelo cerca de una hora, pero ella subió la apuesta.

Instantes más tarde, De Brito puso al aire una charla entre Latorre y Marina Calabró en “el pase” que hacen en el intermedio de sus ciclos de El observador, y la panelista de LAM recordó que ella dijo primero que nadie en LAM que Cande y Mica Tinelli no se bancan a Milett.

POR QUÉ LAS HIJAS DE MARCELO TINELLI NO QUIEREN A MILETT FIGUEROA

De acuerdo a Yanina, Mica y Cande consideran a Milett “una persona rara, ya que ni bien llegó a la Argentina, no tardó mucho tiempo en ponerse de novia con el productor”. La “angelita” había hecho estas afirmaciones en la edición del lunes de LAM.

“Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas, reticentes cuando viene el papá con nueva novia joven y le dicen ‘tené cuidado’. De la nada empezó el vínculo muy rápido también. Las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganarse el cariño de las hijas de Tinelli”, agregó la “angelita”.

La respuesta de Marcelo a Marina Calabró en forma de mensaje de texto lo llevó a “pisar el palito”, tal como reconoció De Brito más tarde.

“Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, se quejó Tinelli.

