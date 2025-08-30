La gran performance Buenas Noches Familia y Otro Día Perdido enfrió la pantalla de Telefe , que decidió meter mano en su grilla y anunció cambios clave para La Voz Argentina.

Dado que el reality de canto sufriera una baja en la audiencia durante la última semana, cuando dejó de ostentar dos dígitos.

El jueves 30 de agosto, el programa promedió 9,1 puntos, una cifra que encendió las alarmas en el canal de las pelotas. En ese mismo horario, Guido Kaczka alcanzaron los 5,5 puntos sobre el final, achicando la brecha y poniendo presión sobre el histórico líder del prime time.

Cómo será el nuevo esquema de La Voz Argentina

A partir del lunes 1 de septiembre, Telefe decidió desdoblar el envío para intentar recuperar terreno. Desde ahora, la noche quedará así:

21:30: La Previa de La Voz

21:45: La Voz Argentina

La jugada busca enganchar a la audiencia con un ciclo previo que mostrará el detrás de escena, material grabado que no suele salir al aire y la intimidad de la preparación de los participantes antes de subirse al escenario. El objetivo es claro: sumar contenido exclusivo y captar la atención desde más temprano.

Luck Ra contó cómo vive su debut como jurado

En medio de los cambios, Luck Ra se convirtió en una de las caras nuevas del jurado y no tardó en ganarse al público con su carisma. El domingo 24 de agosto, el cantante visitó La Peña de Morfi y se animó a contar cómo llegó al ciclo de Telefe.

“La propuesta de La Voz en mi vida… Y una vez vino el señor ‘La Voz’ y me dijo ‘te noto un pibe con ganas de laburar’, y se equivocó”, bromeó Luck Ra entre risas. Y agregó: “Yo dije ‘Sí, más vale’, yo tengo ganas de hacer cosas nuevas”.

Sobre su rol en el programa, fue directo: “Fue un reto para mí, porque hay que pararse al lado de gente con tanta trayectoria. Estoy yo, que tengo los huevos bien puestos arriba de la mesa”. Y cerró con una sonrisa: “Estoy muy feliz, siento que tenemos un hermoso equipo y me llevo mortal con todos”.

El desafío de Telefe para volver a la cima

Con estos cambios, Telefe busca que La Voz Argentina vuelva a ser el tanque imbatible de las noches. El canal apuesta a la cercanía con el público y a mostrar el lado B de los participantes para reconquistar a la audiencia y recuperar el liderazgo en el rating.