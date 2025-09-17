Por su alto desgaste y demanda laboral, Lali Espósito no estuvo en el programa de La Voz de este lunes. Su lugar fue ocupado por Nicki Nicole.

La rosarina deslumbró con un impactante look, con un vestido brillante marrón, sin escote de frente, pero con espalda descubierta, permitiendo que se vea su piel de costado y un tajo en su pierna derecha.

El impresionante look de Nicki Nicole para reemplazar a Lali Espósito en La Voz | Créditos: Instagram @nicki.nicole

Acompañó con sandalias negras de taco alto y, por el aire acondicionado del estudio, utilizó un tapado de símil piel a tono.

POR QUÉ LALI NO ESTUVO EN LA VOZ

En el streaming de Telefé, Sofi Martínez explicó la ausencia de Lali en la emisión de este lunes en La Voz.

“Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, señaló.