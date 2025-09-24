La última gala de La Voz Argentina tuvo un momento que rápidamente se volvió viral gracias a Lali Espósito, quien sorprendió con una devolución tan inesperada como polémica.

Durante la batalla entre Thomas Guzmán y Pablo Cuello, que interpretaron con intensidad el clásico “Porque yo te amo” de Sandro, la coach no solo elogió la entrega artística de los jóvenes, sino que también dejó una frase que desató carcajadas y debate en redes sociales.

Con su estilo espontáneo, Lali Espósito destacó las virtudes de cada participante: “Tomás, sos una verdadera drama queen; cada vez nos transportás a un viaje distinto con tu interpretación. Y Pablo, es hermoso ver tu crecimiento, pasaste de cantar en tu cuarto a desplegarte en este escenario con una seguridad increíble”, expresó con entusiasmo.

Crédito: Instagram

Pero la tensión en el estudio subió de nivel cuando, entre aplausos, lanzó: “Si no hacen el amor, me retiro. Era demasiado lo que estaban transmitiendo, una tensión hermosa”.

Lali Espósito. Foto: Telefe

EL COMENTARIO DE LALI QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Más allá de la ocurrencia, la artista también remarcó el desafío de interpretar un tema de Sandro, subrayando que “esta canción no es para cualquiera, requiere mucho sentimiento y ustedes lo lograron”. Sus palabras sellaron una batalla que quedará marcada como uno de los momentos más recordados de la temporada, con una frase final que ya circula en todos los portales y redes sociales: “Esperaba que hicieran el amor”.