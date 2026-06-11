Esteban Lamothe volvió a demostrar que no tiene filtros cuando habla de su vida personal.

Invitado a La mañana de Moria, el actor protagonizó uno de los momentos más desopilantes de la televisión cuando le hizo una inesperada confesión a Moria Casán que desató risas, sorpresa y una catarata de reacciones.

Todo ocurrió durante el clásico juego del “Yo nunca...”, cuando le preguntaron si alguna vez había tenido fantasías con una persona famosa. Sin dudarlo siquiera, Lamothe respondió que sí. Pero lo que nadie esperaba era la identidad de esa celebridad.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Movilpress)

“Tuve fantasías con vos, Moria”

Intrigada por la respuesta, Moria Casán quiso saber quién había despertado esas fantasías en el actor. La respuesta llegó de inmediato y dejó a todos boquiabiertos.

“Con vos, Moria... ¿quién no?”, lanzó Lamothe entre risas.

La conductora quedó visiblemente sorprendida mientras en el estudio estallaban las carcajadas. Lejos de quedarse ahí, el protagonista de Secreto en la montaña profundizó sobre lo que admira de la diva.

“Vos sos de ese tipo de personas que cuando aparece, uno nota el sex appeal. Y creo que el hecho de haber mantenido siempre una cabeza joven es lo que más hotea a la gente”, expresó.

La declaración provocó aplausos y generó uno de los momentos más virales de la entrevista.

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña. Foto: prensa

La reacción de Moria Casán ante la confesión de Esteban Lamothe

Acostumbrada a manejar cualquier situación frente a cámara, Moria Casán no pudo ocultar su sorpresa ante semejante sinceridad. La conductora escuchó atenta el elogio del actor y celebró el comentario con humor, fiel a su estilo.

La química entre ambos fue inmediata y el intercambio se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más compartidos del programa en redes sociales.

Lamothe habló de los celos y de su presente amoroso con Débora Nishimoto

Más allá de la divertida confesión a Moria, Esteban Lamothe también se animó a hablar de su intimidad y reconoció que durante muchos años fue una persona celosa.

“Me fui encarrilando bastante con los años y más de una vez estuve tentado de revisar celulares y esas cosas, pero no lo hice. Igual ahora me siento muy seguro y no me nace”, admitió.

Actualmente, el actor atraviesa un gran momento sentimental junto a Débora Nishimoto, actriz a quien conoció durante las grabaciones de Envidiosa. Aunque la relación comenzó como una amistad, con el tiempo el vínculo se transformó en amor y a comienzos de 2025 decidieron blanquear el romance.

“La verdad es que estamos muy bien, muy enamorados. Estoy fascinado con ella en todo sentido: cómo me ama, cómo me cocina, cómo me cuida, todo”, aseguró.

Mientras disfruta del éxito teatral de Secreto en la montaña junto a Benjamín Vicuña, Lamothe volvió a convertirse en noticia por una confesión tan inesperada como sincera que tuvo una destinataria de lujo: Moria Casán.