Susana Giménez disfrutó de una salida especial junto a su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, para asistir a una función de Berlín Berlín, la exitosa comedia francesa que se presenta en el Teatro Apolo.

La obra había celebrado su función de prensa el pasado 6 de mayo con una noche repleta de figuras invitadas y aplausos para el elenco. En aquella ocasión, la conductora no pudo estar presente, pero finalmente encontró un espacio en su agenda y asistió el 10 de junio para disfrutar del espectáculo.

Al retirarse del teatro, Susana aprovechó para saludar a Gustavo Yankelevich, histórico amigo y productor, con quien compartió un afectuoso momento que fue captado por las fotógrafas de Ciudad Magazine.

Susana Giménez fue al teatro con su hija Mecha y se reencontró con Yankelevich (Foto: Movilpress)

Los looks de Susana Giménez y Mercedes Sarrabayrouse para una noche de teatro

Fiel a su estilo sofisticado, Susana Giménez apostó por un look íntegramente negro. La conductora lució un pantalón amplio con detalles laterales brillantes con un impactante abrigo de piel sintética negra de mangas voluminosas. Completó el outfit con su característico cabello rubio suelto y maquillaje natural, logrando una imagen elegante y glamorosa para la salida teatral.

Por su parte, Mercedes Sarrabayrouse eligió una propuesta más urbana y moderna. Mecha llevó un saco negro, acompañado por pantalones anchos a rayas diplomáticas en tonos grises. Sumó zapatos negros de plataforma y dejó su larga melena rubia suelta, en un estilismo relajado pero sofisticado.

Susana Giménez fue al teatro con su hija Mecha y se reencontró con Yankelevich (Foto: Movilpress)

Susana Giménez fue al teatro con su hija Mecha y se reencontró con Yankelevich (Foto: Movilpress)

El saludo de Susana Giménez a Gustavo Yankelevich

Tras la función de Berlín Berlín, Susana se mostró de muy buen humor mientras abandonaba el Teatro Apolo. En ese momento se cruzó con Gustavo Yankelevich, a quien saludó afectuosamente antes de retirarse junto a su hija.

La salida volvió a mostrar la cercanía entre la diva y el productor, quienes mantienen una amistad de décadas ligada a algunos de los mayores éxitos de la televisión argentina.

Susana Giménez fue al teatro con su hija Mecha y se reencontró con Yankelevich (Foto: Movilpress)