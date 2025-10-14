La final de “La Voz Argentina” dejó mucha tela para cortar. Aunque Lali Espósito soñaba con ver a Alan Lez consagrado como el gran ganador, el público eligió a Nicolás Behringer, del team Luck Ra, y la artista no se quedó callada.

Apenas terminó el programa, Lali compartió en su cuenta de Instagram —donde la siguen más de 12 millones de personas— un carrusel de fotos que resumieron todo lo vivido en esta edición.

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las imágenes: “Alan sos el Popstar que necesitamos para ser felices. Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos. Gracias y adiós”, escribió, dejando en claro su apoyo incondicional.

El posteo de Lali tras el final de La Voz Argentina (Foto: Instagram @lali)

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE LALI ESPÓSITO TRAS LA DERROTA DE SU PARTICIPANTE EN LA VOZ ARGENTINA

Además, la cantante aprovechó para agradecer a todos los que formaron parte del ciclo: “Gracias a todos los que nos acompañaron todas las noches en esta edición de @lavozargentina. Gracias a todo el equipo que hace este programa. Gracias compañeros coaches por el amor y el compañerismo. Y sobre todo gracias a cada artista que formó parte de mi team brindando lo mejor”.

Nico Occhiato y los jurados de La Voz Argentina 2025 (Foto: Instagram @lali)

Después de cuatro meses de competencia, desafíos y mucha tensión, Nicolás Behringer se quedó con el primer puesto y no pudo contener las lágrimas. El joven, que formó parte del team Luck Ra, se llevó un Volkswagen Tera 0 km, 70 millones de pesos y un contrato con Universal para lanzar su música.

Al recibir el premio, Behringer se mostró conmovido: “No sé cómo abordar esto. Si alguien se para en un pantano no brilla y este lugar está lleno de luz”, dijo al borde del llanto.

