Lali Espósito atraviesa un momento de plenitud en su carrera y su vida personal.

Con apenas días para cumplir 34 años, la cantante viajó a España tras cerrar con éxito cinco funciones en el Estadio Vélez y debutar como jurado en el Festival de Cine de San Sebastián.

En medio de esa agenda, fue invitada al programa La Revuelta, donde sorprendió al hablar de su situación económica y revelar en qué invierte su dinero, provocando una ovación del público presente.

Durante la entrevista, el conductor David Broncano le preguntó por su patrimonio.

Lali, que comenzó a trabajar a los 11 años y acumula más de dos décadas en la industria del entretenimiento, respondió con naturalidad: “No diría forrada, pero me va bien”.

Foto: Movilpress

LALI REVELÓ EN QUÉ GASTA SU DINERO

Sin embargo, aclaró que su estilo de vida dista mucho de los lujos que suelen rodear a muchas figuras internacionales. “No gasto en boludeces. No me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Soy una mujer argentina, nacida y criada en un barrio bajo, y no me sale gastar en cosas ostentosas”, expresó.

Foto: Instagram (@lali)

La artista contó que, desde sus primeros ingresos, tuvo claro cuál sería su prioridad: garantizarle bienestar a su familia.

“Para mí lo más importante siempre fue que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, señaló. La confesión generó aplausos inmediatos en el estudio.

“Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo también, por supuesto”, agregó con una sonrisa.