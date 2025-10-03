Lali Espósito habló de su economía, de la ostentación y de en qué gasta su dinero en el programa español La Revuelta.

En las redes sociales la convirtieron en tendencia negativa, cosechando un sinfín de críticas.

Lejos de quedarse callada, la artista hizo un contundente descargo en X para explicar y sostener sus dichos.

EL FUERTE DESCARGO DE LALI ESPÓSITO TRAS HABLAR DEL DINERO Y LA OSTENTACIÓN

“Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque, evidentemente, los necesitan”.

“Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarles una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos”.

“Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago”.

Foto: Movilpress

“No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh. Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas”.

“Pero algunos no se gastan ni en escuchar. Entonces pienso: ¿será que, en el fondo, odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?“.

“Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos, necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea”.

Lali Espósito respondió tras la polémica que generaron sus dichos en La Revuelta.

QUÉ HABÍA DICHO LALI SOBRE EL DINERO Y SUS INVERSIONES

De paso por España, Lali fue invitada al programa La Revuelta. El conductor David Broncano le preguntó por su patrimonio y la artista argentina contestó sin imaginar el revuelo que generaría en redes.

Lali, que comenzó a trabajar a los 10 años y acumula más de dos décadas en la industria del entretenimiento, respondió con naturalidad: “No diría que estoy forrada, pero me va bien”.

“No gasto en boludeces. No me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Soy una mujer argentina, nacida y criada en un barrio bajo, y no me sale gastar en cosas ostentosas”, expresó.

Foto: Movilpress.

La actriz y cantante contó que, desde sus primeros ingresos, tuvo claro cuál sería su prioridad: garantizarle bienestar a su familia.

“Para mí lo más importante siempre fue que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, señaló. La confesión generó aplausos inmediatos en el estudio.

“Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo también, por supuesto”, agregó con una sonrisa.