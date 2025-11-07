Marcelo Tinelli está nuevamente en el ojo de la tormenta tras la fuerte publicación de su hija Juanita, quien dejó en claro que se encuentra distanciada de su padre y que vive con miedo luego de recibir una amenaza de muerte. El mensaje de la joven encendió las alarmas y desató una ola de rumores sobre el difícil presente personal y profesional del conductor, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida pública.

En medio de esta situación, Ángel de Brito decidió enviarle un gesto de apoyo desde sus redes sociales. El conductor de LAM, amigo y colaborador histórico de Tinelli, compartió una foto junto a él acompañada de un mensaje cargado de afecto y gratitud:

“En las buenas y en las malas, siempre te deseo lo mejor querido @marcelotinelli. 20 años de cariño, trabajo y risas ❤️ Gracias por tu confianza y las oportunidades miles.”

El mensaje de Ángel de Brito a Tinelli en su peor momento. Crédito: Instagram



