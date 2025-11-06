Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las famosas que rompió el silencio y habló del presente de Marcelo Tinelli, quien atraviesa días complicados tras las denuncias y amenazas que recibió su hija Juanita.
La modelo, siempre cuidadosa al referirse a temas delicados, expresó con sinceridad: “No me gusta opinar de muchos temas a mí, no me meto. Pero bueno, (Marcelo) me dio trabajo muchos años y a mucha gente también, así que espero que todos sus problemas se resuelvan”.
Cuando el notero Santiago Riva Roy le consultó sobre si cree que hay quienes “esperaron este momento para patearlo en el piso”, Pampita fue tajante y mantuvo su firme postura: “No tengo de dónde juzgar a nadie. Imaginate, no lo hago con mis íntimos ni con gente querida, menos con alguien que me dio trabajo. No me corresponde juzgar cómo administra sus finanzas”.
La conductora también fue consultada por el episodio de Juanita Tinelli, quien contó en redes que fue amenazada y tuvo que acudir a una fiscalía. Ante eso, Pampita se mostró empática, pero mantuvo distancia: “No sé. Son temas íntimos y familiares. No me quiero meter”, cerró.
EL PROFUNDO POSTEO DE MARCELO TINELLI A CANDE EN SU CUMPLEAÑOS, EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR: “LOS EXTRAÑO A VOS Y A TUS HERMANOS”
Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores con un tierno y sentido posteo dedicado a su hija Candelaria Tinelli, quien este jueves celebra un nuevo año de vida.
A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un profundo posteo con distintas imágenes de su familia, en medio del fuerte conflicto mediático y financiero que atraviesa: “Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos. Feliz cumple amor mío”, comenzó diciendo Tinelli, quien se encuentra en Uruguay, con un emoji de un corazoncito rojo.
El conductor recordó los años compartidos junto a Cande y expresó cuánto la extraña: “Hemos vivido tantos momentos juntos a lo largo de los años y cada instante compartido me llena de orgullo y amor. Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre”.
Además, Tinelli dejó una reflexión sobre el valor de la vida y los deseos para su hija: “Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido. Hasta el último de mis días, mi deseo es verte feliz, acompañarte y disfrutar cada etapa de tu vida”.
El texto culminó con una frase llena de ternura, que despertó miles de “me gusta” de sus fanáticos: “Te amo con todo mi corazón, que tengas un cumpleaños maravilloso”, cerró, a corazón abierto.