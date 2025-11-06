En medio del caos empresarial y familiar, Marcelo Tinelli se refugia en el apoyo y el cariño de sus amigos.

En las últimas horas, el empresario y conductor publicó en sus redes sociales los mensajes recibidos por su entorno más íntimo.

El Polaco publicó una foto de ambos y escribió: “El número 1 ayer, hoy y siempre”. Enseguida, Marcelo reposteó el contenido.

Marcelo Tinelli recibió el apoyo de sus amigos y lo compartió en redes sociales | Créditos: Instagram @marcelotinelli

Luego fue Federico Hoppe, histórico productor de Tinelli. El ejecutivo subió una historia de la mesa de Carnaval con otros integrantes para brindarle apoyo a su amigo, algo que el empresario agradeció.

Marcelo Tinelli recibió el apoyo de sus amigos y lo compartió en redes sociales | Créditos: Instagram @marcelotinelli

EL MENSAJE DE UNA FANÁTICA A MARCELO TINELLI

Natalia Acosta es una fanática suya y le dedicó un sentido mensaje: “A tu lado siempre… Me diste tanta alegría tantos años de mi vida, me acompañaste en días muy tristes y hoy quiero hacerte llegar todo mi apoyo desde mi lugar, como lo hiciste sin tener noción y dimensión de lo que hacías en mi vida. Gracias”.

Marcelo Tinelli recibió el apoyo de sus amigos y lo compartió en redes sociales | Créditos: Instagram @marcelotinelli

Marcelo contestó esa historia compartiéndola y con un breve y contundente mensaje: “Gracias, Naty, por tu amor de siempre. Amo a mis 5 hijos y quiero verlos unidos y en familia”.