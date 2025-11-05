El escándalo familiar que tiene en vilo al clan Tinelli sumó un nuevo capítulo. En LAM, Yanina Latorre contó en detalle cómo fue la charla que mantuvieron Marcelo Tinelli y su hija Juanita después de la denuncia que generó un verdadero cimbronazo mediático.

“Marcelo está muy caído”, comenzó diciendo la panelista sobre el conductor, dejando en claro que lo que más le duele no es el impacto público del caso, sino el conflicto con su hija menor.

Consultada por Ángel de Brito, Yanina -que aclaró que habló directamente con el presentador- detalló cómo se encuentra Marcelo: "Está muy preocupado por Juana“.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Además, desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto llamado violento de la joven a su padre: “Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso”.

Según Latorre, la conversación terminó abruptamente y Marcelo no pudo volver a comunicarse con su hija: “Él no entiende qué es lo que pasa”, cerró.

YANINA LATORRE REVELÓ QUÉ ES LO QUE MÁS LE DUELE A MARCELO TINELLI EN MEDIO DEL ESCÁNDALO FAMILIAR

En medio del escándalo familiar que tiene a Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta, Yanina Latorre volvió a lanzar información explosiva en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América.

Según la conductora, el presentador estaría profundamente dolido por la reacción de Paula Robles, su expareja y madre de dos de sus hijos Juanita y Francisco, en las redes sociales, que dio que hablar con un posteo que muchos interpretaron que fue en su contra.

“Una de las cosas que más lo tiene sacado a Marcelo es la reacción de Paula”, reveló Yanina al aire, haciendo referencia a los dichos públicos de la exbailarina, quien habría calificado al conductor de “egoísta”.

Paula Robles en el cierre del BAFWEEK (Fotos: Movilpress).

Con su habitual franqueza, Yanina agregó: “Marcelo no tiene la menor idea de por qué Paula reaccionó así“. Y cerró, con un profundo análisis en vivo: ”No entiende y no lo puede creer".