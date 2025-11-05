Esta semana será una que Marcelo Tinelli querrá borrar lo antes posible de su memoria si es que logra superar el colapso total del clan que tardó treinta y cinco años en formar y que se desarma día a día como un castillo de naipes.

En medio del escándalo por sus deudas, embargo y acreedores furiosos, su hija menor, Juanita, se hartó y le cantó las cuarenta en las redes sociales, lo plantó en las grabaciones del reality Los Tinelli, y lo acusó de ser el responsable directo de una supuesta amenaza de muerte que recibió en su celular.

Marcelo Tinelli en Estamos de Paso (Foto: Instagram @marcelotinelli)

La denuncia de la joven en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires encendió las alarmas de los medios sobre el peligro que podrían sufrir el resto de los integrantes de la familia, aunque varios de ellos, en especial su ex Soledad Aquino, salieron a calmar las aguas.

Leé más:

La reacción de Coti Sorokin cuando le preguntaron por el escándalo familiar de Marcelo Tinelli

LA DRAMÁTICA DECISIÓN DE MARCELO TINELLI TRAS DEJAR SU STREAMING EN MANOS DE JOSÉ MARÍA LISTORTI

En medio de todo este escándalo, Cande y Mica Tinelli viajaron a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos comerciales, y con ellas iba a venir el conductor, aunque se arrepintió antes de subir al avión y se quedó en Punta del Este.

En América Noticias, Gustavo Descalzi confirmó que el conductor estaba en la camioneta de atrás a la que viajaba su hija Cande, entrevistada por él para A la Tarde, y dio media vuelta y se volvió a la mansión que se vendió en estos días por unos 9 millones de dólares en medio de las polémicas.

Foto: captura América TV

Por su parte, Dani Ambrosino contó en el mismo medio que la decisión de Juanita de no seguir con las grabaciones desató problemas con Prime Video ya que todos los hijos habrían cobrado unos 30 mil dólares por sus participaciones y todos tienen que estar presentes en el final del reality. “Él le habría pedido por favor que grabe el final y ella le habría dado un rotundo ‘no’”, comentó el columnista.

Leé más:

Candelaria contra Juana Tinelli: filtraron el increíble origen de la guerra entre hermanas

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.