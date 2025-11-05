La agenda de Milett Figueroa no para pese a que Marcelo Tinelli atravisa horas aciagas, y la modelo reapareció en Instagram con una impactante campaña en traje de baño.

Si bien la modelo posa en bikini y corpiño, lo cierto es que lo que promociona en realidad la línea de productos de belleaza que la tiene como imágen en Perú.

“Es como un soplo de aire fresco… y mi piel lo agradece“, expresó en el posteo en alusión a la crema.

Milett Figueroa. (Foto: @Milett)

Los comentarios en la publicación de Milett

Lo curioso que la publicación carece de comentarios, pese a que están habilitados, en clara señal de que se encargó de eliminarlos uno por uno.

Milett Figueroa.

De hecho, en otras publicaciones de la mísma campaña están los elogios que recibió.