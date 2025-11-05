Los problemas de Marcelo Tinelli para afrontar sus deudas son públicos, y como parte de su plan para ponerse al día debió desprenderse de su casa de Uruguay, con una táctica pensada para evitar que le embarguen el dinero.

“Es una casa que atravesó 25 años de la familia, es mucho más que un inmueble”, comenzó Luis Bremer sobre Guanahani.

“Son 5,2 hectáreas con cinco edificios en total con nueve suites de lujo, de al menos 30 metros cuadrados cada uno, y tiene acceso privado a una playa”, describió el periodista de A la Tarde.

Milett Figueroa en “Guanahani”. Foto: Instagram @milett

Hasta que precisó cómo fue que Tyler Lawton pagó los alrededor de 11 millones de dólares por la propiedad de San Ignacio, en el mítico parador La Boyita.

Cómo habría cobrado Marcelo Tinelli por la venta de su casa de La Boyita

“Acreditó una cantidad de dinero en cuentas de Uruguay, en una cuenta en Suiza, y según dicen, esto lo tengo confirmado, un monto mucho menor en una cuenta en República Dominicana”, aseguró el periodista.

Marcelo Tinelli: fútbol en La Boyita.

Es que la propiedad habría sido puesta como garantía de un prestamo que Gustavo Scaglione le hizo a Marcelo Tinelli por una suma cercana a los 12 millones de dólares, y de esta forma el conductor habría evitado que el dinero se lo quede el nuevo dueño de Telefe.