Está claro que Juana Tinelli transita uno de los peores momentos de su vida, y luego de que el propio Marcelo Tinelli saliera a respaldar la denuncia por amenaza de muerte que adjudicaron a Gustavo Scaglione, ahora Lizardo Ponce habló de su amiga.
“A Juana la invitamos muchas veces al programa de streaming que hacemos con Yanina Latorre, porque ella tenía muchas ganas de venir porque tenemos muy buena onda”, comenzó Lizardo.
Entonces precisó por qué pese a todo Juanita no participó de su ciclo: “Muchas veces tratamos de coordinar. Obvio, se pautaron alguans visitas para charlar, pero nunca se llegó a concretar”.
Lejos de ser un reclamo, Ponce justificó: “Lo cuento porque tal vez no pudo comprometerse con el reality, el stream de Marcelo”.
“Lo puse como ejemplo para los que dicen que ella no tenía ganas de laburar, y puedo entender que es una chica de 22 años que está atravesando un montón de situaciones que ella misma contó”, continuó.
El respaldo de Lizardo Ponce a Juana Tinelli
Ahí se solidarizó: “Si no se puede comprometer o dar el 100 por ciento en los proyectos personales que tiene, o una visita a un programa, está en todo su derecho. Cualquier persona que no esté lista no tiene por qué asumir el compromiso”.
“A mí no me hizo nada. Tiene las puertas abiertas cuando quiera y siempre va a ser bien recibida porque le tengo mucho cariño a ella y a su familia”, enfatizó Lizardo Ponce sobre su amiga Juana Tinelli.