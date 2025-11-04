La catarsis de Marcelo Tinelli en X fue extensa, y entre aclaraciones, acusaciones y descargos, el empresario le dedicó un especial posteo a Micaela, Candelaria (hijas de Soledad Aquino), Francisco, Juana (hijos de Paula Robles) y Lorenzo (hijo de Guillermina Valdés).

“Amo a mis cinco hijos. Son la razón de mi vida”, exclamó.

“Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo”, continuó.

En ese punto, Marcelo hizo un fuerte mea culpa: “Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así”.

Las disculpas de Marcelo Tinelli a sus hijos

“Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público”, enfatizó.

Hasta que admitió la continuidad de las rispideces: “Ojalá pronto estemos juntos TODOS”.

Qué dijo Marcelo de cada uno de sus hijos

“Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre”.

“Gracias flaco hermoso, Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así”, siguió.

“Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”, cerró.

El único que Marcelo no mencionó es a Lorenzo Tinelli, el niño de apenas 11 años.