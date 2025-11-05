En medio del escándalo mediático que envuelve a la familia Tinelli, Coti Sorokin fue consultado sobre cómo vive toda esta “revolución” alrededor de su exsuegro, Marcelo Tinelli, y dio que hablar con su reacción.

“No voy a hablar de eso”, atinó a decir el exesposo de Cande Tinelli, ante la insistencia de Fede Flowers, el cronista de Los Profesionales de Siempre, que quiso saber si su silencio tenía que ver con un gesto de respeto. Y agregó: “Por respeto a la familia, a Cande, y respeto a mí también”.

Pese a la incomodidad del momento, el cantante dejó en claro que su vínculo con Cande sigue siendo cercano: “Hablamos todos los días. Tenemos muy buena relación”, aseguró.

Foto: Instagram (@cotioficial)

Cuando el periodista intentó insistir sobre cómo está la hija de Marcelo frente al escándalo, Coti volvió a poner un freno y cerró, sin vueltas: “Pregúntenle a ella. Yo no voy a hablar”.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS POR LOLO TINELLI TRAS LA DENUNCIA DE JUANITA

El clan Tinelli atraviesa horas de máxima tensión tras la denuncia que realizó Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte.

En medio de esta tormenta mediática, Guillermina Valdés —ex pareja de Marcelo y madre de su hijo más chico, Lorenzo— habría tomado una drástica decisión para resguardar la seguridad del nene.

Así lo reveló Angie Balbiani en Puro Show: “Me dicen del círculo de Guillermina que ella va a tomar medidas de seguridad con su hijo”, contaron al aire. Y agregó: “Me dicen que Guillermina está tomando precauciones por Lolo”.

Foto: Instagram (@guillevaldes1)

“Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo (de Juanita) hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace”, cerraron en el ciclo.