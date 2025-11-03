La denuncia que Juana Tinelli hizo por amenaza de muerte, por lo cual ya recibió un botón antipánico y protección policial, desató una fuerte interna familiar y ahora Candelaria Tinelli rompió el silencio.

“No sé qué pasó, no tengo relación con ella. Desconozco”, afirmó Cande.

Entonces, aclaró en respuesta a Pochi: “Preguntale a Micaela (N del R: la hija mayor de Marcelo y Soledad Aquino), que ella sabe un poco más”.

Ante el asombro de la periodista de Puro Show por la frialdad del vínculo de las hermanas de distinta madre, Cande remató: “Nunca tuve relación, la verdad”.

Es más, Angie Balbiani sumó una versión explosiva: “Del otro lado no creen que las amenazas sean reales”.

Cande Tinelli en el estreno del programa de streaming con Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress).

El enfrentamiento de Cande y Juana Tinelli

Sin saber los detalles, Instantes antes Pampito había contado: “Juana con Cande no se hablan. No tienen vínculo, están peleadas y de hecho no se siguen en las redes”.

Es más. Carolina Molinari había recordado que “Juana decidió bajarse de la segunda temporada del reality” Los Tinelli “después hacer unas partecitas”.