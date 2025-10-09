En una reciente transmisión por el canal de streaming Carnaval, Marcelo Tinelli compartió una charla distendida junto a sus hijas Cande y Juanita Tinelli.

Entre anécdotas familiares y recuerdos de la época dorada de ShowMatch y Bailando por un Sueño, la más chica del clan sorprendió al revelar los comentarios que escuchaba de niña sobre su padre.

“En el entorno en el que crecí siempre se escuchó que me decían: ‘Tu viejo, el que cortaba las polleritas’, ‘Tu viejo que se metía tres alfajores’, ‘Tu viejo con el desodorante’”, contó Juanita Tinelli, desatando la risa general.

LA REACCIÓN DEL CONDUCTOR

La frase aludía a uno de los rumores más disparatados de los años 2000, cuando circuló que el conductor había sido internado en la clínica La Trinidad por haberse introducido un desodorante. Con humor, Cande Tinelli retomó la historia: “¡Qué fuerte cuando te fuimos a visitar en La Trinidad y todo eso!”, lanzó entre risas.

Lejos de desmentir el mito, el propio Marcelo Tinelli se sumó al tono divertido: “Yo había cerrado todo el piso [del hospital] y las chicas, en un momento, dijeron: ‘Queremos verlo a papá’”, recordó, con picardía.

Crédito: X

El cierre de la escena quedó a cargo de Sabrina Rojas, una de las integrantes del programa, que remató la historia: “Papá estaba boca abajo diciendo: ‘Hola chicas, ¿cómo están?’”.La ocurrencia desató una carcajada general y dejó en claro que, incluso los rumores más absurdos, pueden transformarse en anécdotas familiares cuando hay sentido del humor.