La interna en la familia Tinelli sumó un nuevo capítulo y dejó a todos boquiabiertos. Soledad Aquino, exesposa del conductor, generó un verdadero revuelo al poner en duda la denuncia de Juana Tinelli por amenazas.

Pero lo que más llamó la atención fue el gesto de Marcelo Tinelli, que salió a bancar a Aquino en medio de la tormenta.

Todo empezó cuando Soledad Aquino opinó sin filtro sobre la denuncia que hizo Juana, de 22 años, tras recibir una amenaza anónima.

“No le creo”, lanzó la exmujer de Marcelo en sus redes y desató la polémica. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron.

El descargo de Soledad Aquino y el inesperado apoyo de Marcelo Tinelli

En medio del escándalo, Aquino publicó un descargo en Instagram donde se mostró arrepentida por sus dichos. “Me arrepiento como católica que soy, haber opinado en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas”, escribió.

Pero lo más curioso fue que Marcelo Tinelli le dio “me gusta” a ese posteo, dejando en claro de qué lado está en esta interna familiar. El gesto no pasó inadvertido y encendió aún más la polémica.

Foto: captura de pantalla

“A los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas no me hagan daño. Gracias”, cerró Aquino en su mensaje, que rápidamente sumó repercusiones.

Qué dijo Soledad Aquino sobre la denuncia de Juana Tinelli

Consultada sobre la denuncia de Juana Tinelli, Aquino fue tajante: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos… suplico a la gente de los medios de chusmerío que no me pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío, no tengo la más mínima idea”.

Además, disparó contra Paula Robles: “La mamá no es digna de mi afecto y cariño… solo me importan mis hijas… y rescatarlas de esto que me parece de terror”.

En diálogo con Intrusos (América), Aquino fue todavía más dura: “Yo creo que, como madre, alguien que arma tanto bardo público no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas, que la aman. No está bueno”.

Cuando le preguntaron si creía en la denuncia, no dudó: “No, no le creo. Creo que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”.

La reacción de Marcelo Tinelli y el trasfondo familiar

Aquino también opinó sobre la actitud de Marcelo: “Si el tema fuera grave, Marcelo no se hubiera ido a Punta del Este. El jueves había un almuerzo programado -por el reality- y se suspendió por el tema de Juanita, porque tiró esta. Ahí Marce recibió la llamada de Juanita”.

Y remató: “Yo nunca fui quilombera, no armé bardo. Lo único que me importa es que mis hijas estén sanas y felices. Si alguna de ellas hacen eso así la cag… a pedos”. Además, aclaró que ni ella ni sus hijas recibieron ninguna amenaza.

La interna Tinelli está más caliente que nunca y el gesto de Marcelo dejó en claro que la grieta familiar está lejos de cerrarse.