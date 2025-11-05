En medio del escándalo que sacude a Marcelo Tinelli y su familia tras las amenazas que recibió Juanita y todos los integrantes, Marixa Balli fue consultada por Intrusos al respecto y fue contundente con su opinión.

La panelista, con su estilo directo, dejó en claro que la situación es delicada y que, aunque el conductor es una figura pública, hay límites que no deberían cruzarse: “La verdad es que no tengo ni tiempo, pero bueno le deseo lo mejor. Me parece que son temas muy privados y todo lo que tiene que ver con la familia lo resuelve la familia”.

Marixa Balli habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Cuando le preguntaron si creía que Tinelli podría salir adelante, Balli no dudó: “La vida está muy difícil. La verdad que le deseo lo mejor porque tengo buenos recuerdos. Me parece que es complicado y más cuando tiene que ver con la familia, debe ser doloroso”.

“NADA ES ETERNO”: EL MENSAJE DE MARIXA BALLI SOBRE LA FAMA Y EL ÉXITO

En otro tramo de la charla, Marixa Balli reflexionó sobre la exposición y los vaivenes del ambiente artístico: “Es el ambiente, tenemos que estar acostumbrado, amí me han dado para que tenga”.

“Nunca tenemos que pensar que todo es eterno y menos el éxito. Hay que transitar el minuto a minuto, el día a día. Hay que pensar que hoy estás ahí y mañana podés estar en el tercer subsuelo de una cochera”, lanzó sin filtros la panelista.

