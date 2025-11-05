En medio de días complicados para Marcelo Tinelli, se instaló la idea de que el histórico presentador habría sido desvinculado de Carnaval Stream, la señal digital donde conduce su ciclo “Estamos de paso”.

La polémica comenzó cuando Marina Calabró aseguró en su columna de espectáculos que Tinelli estaba próximo a ser apartado del canal, dando por hecho una decisión tomada.

Pero Juan Etchegoyen, al frente de Mitre Live, sostuvo que pudo acceder a la versión oficial de Carnaval y que lo dicho hasta ahora no se condice con la realidad.

“Hoy en el programa de Lape, Marina contó que Tinelli iba a ser despedido de Carnaval. Yo tengo la palabra del propio stream”, introdujo Etchegoyen en su ciclo que se transmite de lunes a viernes a las 17 a través de las redes sociales de Radio Mitre.

Carnaval Stream rompió el silencio sobre el supuesto despido de Marcelo Tinelli: “No sabemos…” (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Luego detalló que, además de lo expresado públicamente por el propio Tinelli en sus redes, faltaba conocer la postura del espacio donde actualmente trabaja como figura.

QUÉ DIJERON DE CARNAVAL STREAMING SOBRE MARCELO TINELLI

Según el periodista, desde Carnaval fueron claros y apuntaron directamente a desmentir la versión que circuló en las últimas horas.

“Me comuniqué con una alta fuente del stream y me dicen textualmente: ‘Nosotros no echamos a nadie. No sabemos de dónde salió esa mentira. Marcelo, como todas las figuras de este canal, tiene un contrato que vence el 31 de diciembre de este año. Todavía no pudimos sentarnos a hablar con él sobre la renovación contractual’”, leyó Etchegoyen.