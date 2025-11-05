Marcelo Tinelli vive días de angustia y soledad mientras enfrenta una crisis personal y familiar que, según sus allegados, lo dejó “llorando, solo y sin sus afectos” en la chacra de José Ignacio que acaba de vender por 9 millones de dólares.
La situación explotó en medio de una tormenta de problemas: una fuerte crisis económica, enfrentamientos con empresarios y el distanciamiento de algunos de sus hijos. Hoy, solo Mica y Cande permanecen cerca suyo, mientras que Juana y Francisco tomaron distancia tras la venta de la casa en Punta del Este, un hecho que habría desatado la pelea familiar.
El martes 4 de noviembre, Tinelli tenía previsto regresar a la Argentina y conducir el programa “Estamos de paso” a las 20. Sin embargo, a último momento, canceló el viaje y su participación en el ciclo, dejando a todos sorprendidos.
Leé más:
En medio del escándalo familiar, Marcelo Tinelli sorprendió con un profundo posteo sobre la unión de sus hijos
LA NOCHE MÁS TRISTE DE MARCELO TINELLI: LÁGRIMAS Y DESOLACIÓN
El periodista uruguayo Gustavo Descalzi, quien mantiene contacto directo con el conductor, relató cómo fueron esas horas: “Tinelli suspendió su viaje a último momento. Llegó hasta el aeropuerto, se quedó unos minutos hablando por teléfono a mi vista, yo estaba a unos 50 metros, habló por teléfono y optó por volverse a la chacra”.
Descalzi fue contundente al describir el estado de ánimo de Tinelli: “Lo que me dicen es que pasó una noche muy dramática. Llorando. Noche dramática, solo, sin sus afectos, sin su familia, hablando por teléfono con distintas personas”.
“¿Dónde están los amigos del campeón? ¿Dónde están aquellos que se enriquecieron con Marcelo Tinelli? Los que se sacaban la foto, los que compraron autos, yates, gracias al laburo que les dio este tipo”, agregó el periodista, apuntando al entorno del conductor.
Leé más:
La reacción de Coti Sorokin cuando le preguntaron por el escándalo familiar de Marcelo Tinelli
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.