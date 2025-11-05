En plena tormenta mediática por los conflictos que sacuden a su familia, Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción y reflexión que muchos interpretaron como una señal hacia sus hijos.

El conductor replicó una historia de una fan que le dedicó unas conmovedoras palabras. “A tu lado siempre. Me diste tanta alegría tantos años de mi vida, me acompañaste en días muy tristes y hoy quiero hacerte llegar todo mi apoyo desde mi lugar como vos lo hiciste sin tener noción de lo que hacías en mi vida. Gracias, te soy incondicional para siempre. Te amo”, fueron las profundas palabras que le envió una seguidora.

Tinelli respondió con un texto que dejó entrever su estado emocional en este delicado momento: “Gracias Naty por tu amor de siempre. Amo a mis 5 hijos y quiero verlos unidos y en familia”.

El mensaje, publicado en sus historias de Instagram, llegó justo cuando las internas entre los Tinelli se convirtieron en tema central de la agenda mediática.

LA REACCIÓN DE COTI SOROKIN CUANDO LE PREGUNTARON POR EL ESCÁNDALO FAMILIAR DE MARCELO TINELLI

En medio del escándalo mediático que envuelve a la familia Tinelli, Coti Sorokin fue consultado sobre cómo vive toda esta “revolución” alrededor de su exsuegro, Marcelo Tinelli, y dio que hablar con su reacción.

“No voy a hablar de eso”, atinó a decir el exesposo de Cande Tinelli, ante la insistencia de Fede Flowers, el cronista de Los Profesionales de Siempre, que quiso saber si su silencio tenía que ver con un gesto de respeto. Y agregó: “Por respeto a la familia, a Cande, y respeto a mí también”.

Pese a la incomodidad del momento, el cantante dejó en claro que su vínculo con Cande sigue siendo cercano: “Hablamos todos los días. Tenemos muy buena relación”, aseguró.

Cuando el periodista intentó insistir sobre cómo está la hija de Marcelo frente al escándalo, Coti volvió a poner un freno y cerró, sin vueltas: “Pregúntenle a ella. Yo no voy a hablar”.