En medio del escándalo que envuelve a Marcelo Tinelli, Yanina Latorre fue contundente al analizar los problemas económicos y familiares del conductor en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ximena Capristo en vivo: “Vos recién dijiste que Marcelo es un tipo que tiene mucho dinero... ¿y por qué está tan embargado con estos 30 millones?”, indagó la panelista.

Sin embargo, Yanina aclaró que la situación no sería tan grave como se difundió: “No está tan embargado. La casa de Uruguay la vendió hace casi dos años en 12 millones de dólares. Se la vendió a un americano, en cuotas, con la condición de que el último verano se despedían de la casa grabando el reality del clan Tinelli”.

Foto: Captura (América)

“Evidentemente Marcelo empezó a hacer muy malos negocios. Cerró LaFlia (lo que era su productora) y tuvo 20 mil quilombos”, agregó. Y cerró, picante: “Yo creo que es un gran conductor de televisión, pero un pésimo empresario”.

Marcelo Tinelli en Estamos de Paso (Foto: Instagram @marcelotinelli)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EN MEDIO DEL ESCÁNDALO FAMILIAR, MARCELO TINELLI SORPRENDIÓ CON UN PROFUNDO POSTEO SOBRE LA UNIÓN DE SUS HIJOS

En plena tormenta mediática por los conflictos que sacuden a su familia, Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción y reflexión que muchos interpretaron como una señal hacia sus hijos.

El conductor replicó una historia de una fan que le dedicó unas conmovedoras palabras. “A tu lado siempre. Me diste tanta alegría tantos años de mi vida, me acompañaste en días muy tristes y hoy quiero hacerte llegar todo mi apoyo desde mi lugar como vos lo hiciste sin tener noción de lo que hacías en mi vida. Gracias, te soy incondicional para siempre. Te amo”, fueron las profundas palabras que le envió una seguidora.

Tinelli respondió con un texto que dejó entrever su estado emocional en este delicado momento: “Gracias Naty por tu amor de siempre. Amo a mis 5 hijos y quiero verlos unidos y en familia”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

El mensaje, publicado en sus historias de Instagram, llegó justo cuando las internas entre los Tinelli se convirtieron en tema central de la agenda mediática.