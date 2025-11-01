Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte, realizó la exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, publicó un extenso descargo en su cuenta oficial de Instagram y decidió no exponer la identidad de la persona que la amenazó.

Laura Ubfal publicó en su portal web información sobre la denuncia radicada en la Justicia: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”.

JUANITA TINELLI DENUNCIÓ QUE FUE AMENAZADA: EL POSTEO

Juanita Tinelli sorprendió este fin de semana al publicar un extenso mensaje en sus redes sociales donde expresó, por primera vez, su propia versión sobre lo que vive dentro del entorno familiar. En un texto cargado de sinceridad y emoción, la hija de Marcelo Tinelli habló sobre el silencio, el miedo y la decisión de poner límites personales luego de atravesar una situación de amenaza.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, comenzó escribiendo la joven de 22 años, quien sorprendió al eliminar de sus redes sociales al empresario y conductor.

Juanita Tinelli hizo un extenso descargo en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@juanitatinelli).

En uno de los fragmentos más impactantes de su mensaje, la modelo reveló que fue víctima de una amenaza, aunque evitó dar detalles.“Eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”, expresó, dejando entrever que la situación afectó directamente su estabilidad emocional.

Juanita también reflexionó sobre la exposición mediática que conlleva su apellido, asegurando que, aunque siempre lo asumió con orgullo, muchas veces sintió la presión de guardar silencio por respeto a su familia.

“NO COMPARTO MUCHAS DE LAS DECISIONES DE MI PAPÁ”

En un pasaje que generó gran repercusión, Juanita se refirió directamente a su padre, Marcelo Tinelli, y a las decisiones que él tomó en los últimos años: “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma... Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos.”

Con respeto pero firmeza, dejó claro que su intención no es generar conflicto: “No busco odio ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción.”

“Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande. Y hoy se lo agradezco, porque tenía razón: detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir.”

Con esta frase, Juanita Tinelli dejó en claro que su decisión de hablar no responde a un impulso, sino a un acto de madurez y autodefensa emocional.

