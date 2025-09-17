El romance de Juanita Tinelli y Bautista Cuiña dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad a la vista de todos. Después de unas semanas a solas bajo el sol de Miami, la pareja aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y su llegada no pasó desapercibida: valijas, flashes, abrazos y complicidad a cada paso.

La hija menor de Marcelo Tinelli se mostró distendida y fiel a su estilo: buzo oversize rojo, jeans intervenidos y zapatillas. Caminó junto a Bautista, quien solo se despegó cuando se acercó a ella Alejandro Guatty, el cronista de Intrusos. A su lado, los padres de él sumaron un toque familiar a la escena: la madre, sonriente y activa con el equipaje; el padre, más reservado, pero siempre atento.

La historia de amor entre Juanita y Bautista se gestó hace apenas dos meses, en una red de amigos en común y tras varias salidas nocturnas por la costanera porteña. Todo era bajo perfil hasta que una serie de videos en TikTok y fotos juntos empezaron a circular, confirmando lo que muchos sospechaban.

La llegada de Juanita y Bautista a Buenos Aires, rodeados de valijas, cámaras y familia, marcó el inicio de una etapa en la que los dos jóvenes deciden transitar juntos el mundo de los flashes. La madre de Bautista se mostró desenvuelta ante los fotógrafos, mientras que el padre acompañó con perfil bajo, completando la postal de una familia que apoya a la pareja.

QUIÉN ES BAUTISTA CUIÑA, EL NOVIO EMPRESARIO DE JUANITA TINELLI

Bautista Cuiña estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y forma parte de la compañía familiar, una reconocida cadena de electrodomésticos fundada por Rodolfo “Fito” Cuiña y Julieta Cuiña.

El joven comparte el camino empresarial y académico con su hermana melliza, Renata, con quien también colabora en el negocio.

Hasta la aparición de los videos y las fotos, el círculo íntimo de ambos mantenía el romance en total discreción. Pero el viaje a Miami y la exposición en redes sociales terminaron de blanquear la relación.

