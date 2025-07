La semana pasada, Juanita Tinelli abrió su corazón en sus redes sociales al contar que está atravesando una crisis emocional y mental, de la cual se está ocupando.

Enfocada en su bienestar y siendo real con ella misma, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles mostró el significativo tatuaje que se hizo en una zona íntima.

“Stronger than me (más fuerte que yo)”, le tatuaron a la joven modelo en la pelvis y ella lo compartió con sus seguidores en Instagram, quienes le brindaron contención y muestras de amor luego de contar que no está transitando un buen momento.

Foto: Instagram de Juanita Tinelli.

ASÍ HABLÓ JUANITA TINELLI SOBRE SU SALUD MENTAL Y EMOCIONAL

“Estoy atravesando, hace ya un tiempo, un momento difícil en mi vida que tiene que ver con mi salud mental y emocional, lo vengo tratando desde principio de año”, expuso Juanita tras subir un video a TikTok de distintos momentos, llorando con profunda angustia.

“Gracias por su preocupación. Somos humanos y sé que mi mensaje le llegó a mucha gente y se han sentido identificados, yo con eso ya gané”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanittinelli1) Por: Fabiana Lopez