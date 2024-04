Mientras los medios se hacen eco de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a raíz de su falta de contacto en más de 30 días, Marcelo Tinelli se mostró en sus redes sociales junto a su ex, Paula Robles, y los hijos de ambos, Francisco y Juanita.

Todo comenzó en una cena íntima familiar en la que Juana Tinelli les tomó una foto juntos a sus padres, y la subió a sus stories de Instagram como el título de “Amor incondicional”, arrobando a Paula, Marcelo y a su hermano Francisco.

Mientras su hermano optó por compartir la story con cuatro corazones, Marcelo decidió colocarle la frase “De vuelta los cuatro”, lo que dio un mensaje de unidad familiar, pero también se interpretó como un tiro por elevación a Milett, que decidió permanecer en Perú por un mes, acusando la promoción de una película que ya se estrenó hace rato.

MARCELO TINELLI CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON ALEJANDRO STOESSEL, TRAS LA FUERTE CANCIÓN QUE LE DEDICÓ TINI

La semana pasada, Tini Stoessel sacó a la luz Ángel, la fuerte canción que le escribió a su padre, Alejandro Stoessel, en la que relató cómo la marcó el conflictivo desenlace de la relación personal y laboral de su papá con Marcelo Tinelli, a quién llamó “Judas”.

Consultado por el tema, Tinelli habló con LAM sobre su relación actual con el padre de la cantante, y fue categórico: “La relación con Alejandro de mi parte está muy bien. Ojalá que de parte de él esté bien”, dijo Tinelli, y contó que hubo encuentros entre ambos.

“No charlamos, pero nos hemos visto. Nos hemos dado un abrazo”, aseguró el conductor. “Hemos hablado por teléfono de cosas del programa. Yo he hablado perfectamente con él. A Tini la conozco de chiquita. De mi parte está todo bien. Realmente no tengo ningún problema”, concluyó.

